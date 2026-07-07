Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve iş birliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun “Transatlantik Bağın” yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.