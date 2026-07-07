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Dünya
AA 07.07.2026 14:29

Almanya Başbakanı Merz, NATO Zirvesi’nde hep birlikte bir "Ankara Ruhu" uyandırmayı umuyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde hep birlikte bir "Ankara Ruhu" uyandırmayı başarabilmeyi umduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, NATO Zirvesi’nde hep birlikte bir "Ankara Ruhu" uyandırmayı umuyor

Başbakan Merz, Ankara'ya hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, zirveden NATO'nun transatlantik niteliğini korurken aynı zamanda Avrupa'nın savunmadaki sorumluluğunu daha fazla üstlendiği bir ittifak olduğu mesajının çıkmasını beklediğini belirtti.

Merz, "Umarım hep birlikte bir 'Ankara Ruhu' oluşturmayı başarabiliriz." dedi.

Ankara'daki zirvenin çalkantılı bir dönemde gerçekleştiğini ifade eden Merz, "Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşmiş bir NATO’ya ihtiyacımız var. Bir yıl önce Lahey’deki NATO Zirvesi’nde savunma harcamalarımızı önemli ölçüde artırmayı kararlaştırmıştık. O zamandan bu yana çok şey başardık." diye konuştu.

Merz, ülkesinin 2026 yılında savunma harcamalarını şimdiden 124 milyar avroya çıkardığına işaret ederek, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının başladığı 2022'den bu yana, savunma harcamalarımızı ikiye katladık. Bu büyük çabayı kimseye bir iyilik yapmak için göstermiyoruz. Bu büyük çabayı, savunmamız ve güvenliğimiz için gerekli olduğu için gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvede Ukrayna’daki savaşın da gündemde olacağını dile getiren Merz, "Ankara, bu savaşta bir dönüm noktası olabilir." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı, Ankara Zirvesi'nin Avrupa savunmasını güçlendiren, transatlantik işbirliğini pekiştiren ve NATO'nun birlik mesajını öne çıkaran başarılı bir toplantı olmasını umut ettiğini sözlerine ekledi.

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