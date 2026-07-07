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Türkiye
İHA 07.07.2026 15:00

Satış öncesi 'change' sürprizi: Ruhsatı 2012, kasası 2013, beyni 2011 model çıktı

Nevşehir'de aracını satmak isteyen bir kişi, ekspertiz muayenesinde otomobilin şase numarasının değiştirildiğini (change) öğrenince şok yaşadı. Yapılan incelemede tescil belgesi, üretim yılı ve fiziki yapısı farklı yıllara ait olduğu belirlenen otomobil, polis ekiplerince trafikten men edilerek muhafazaya alındı.

Satış öncesi 'change' sürprizi: Ruhsatı 2012, kasası 2013, beyni 2011 model çıktı

Edinilen bilgiye göre, İsmail C., 2024 yılında Kayseri'den satın aldığı otomobilini satmak amacıyla bir alıcıyla anlaştı. Devir işlemleri öncesinde aracın durumunu tespit etmek amacıyla oto ekspertiz merkezine gidildi.

Ekspertiz uzmanları tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemede, aracın tescil belgesinde (ruhsat) 2012 model olarak kayıtlı olduğu, sistem sorgulamasında üretim yılının 2011 göründüğü, fiziki özelliklerinin ise 2013 model bir araçla uyumluluk gösterdiği saptandı.

Durumdan şüphelenen uzmanlar, şase numarasının bulunduğu alanda kazıma işlemi yapılarak yeniden numara işlendiğini tespit etti. Ayrıca aracın elektronik kontrol ünitesinde (ECU) kayıtlı şase numarası ile gövde üzerindeki numarasının da birbiriyle uyuşmadığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde ön inceleme gerçekleştirdi. Şase numarasının değiştirildiği kanaatine varan ekipler, aracı trafikten men ederek kriminal inceleme yapılmak üzere otoparka çekti.

Aracı yaklaşık iki yıl önce satın alırken ekspertiz raporu almadığı öğrenilen İsmail C'nin, araçtaki usulsüzlüklerden haberdar olmadığı belirtildi.

Yetkililer, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına ikinci el araç alım satım işlemlerinden önce ruhsat bilgileri ile araç bilgilerinin yetkili ekspertiz merkezlerinde kapsamlı bir şekilde kontrol ettirilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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