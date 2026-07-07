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Türkiye
AA 07.07.2026 15:57

Kocaeli'de fabrika yangını: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'de fabrika yangını: 1 ölü, 2 yaralı

Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'de fabrika yangını: 1 ölü, 2 yaralı

1 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada Samet S'nin cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük olay yerinde incelemelerde bulundu.

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