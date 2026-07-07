Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den NATO Zirvesi'nde savunma sanayii diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi veren Görgün, "2026 NATO Savunma Sanayii Forumu marjında, İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Maria-Amparo Valcarce ve İspanya Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Władysław Kosiniak-Kamysz ile Japonya Savunma Bakanı Sayın Shinjiro Koizumi ile bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Görgün, "Müttefiklerimiz ve dost ülkelerle karşılıklı güvene dayalı işbirliğimizi, ortak çıkarlarımız doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verdi.

Görüşmelerde, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.