12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu.
İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.
FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:
28 Ağustos Cuma:
Türkiye-Litvanya
31 Ağustos Pazartesi:
İzlanda-Türkiye
26 Kasım Perşembe:
İtalya-Türkiye
29 Kasım Pazar:
Türkiye-İzlanda
26 Şubat 2027 Cuma:
Litvanya-Türkiye
1 Mart 2027 Pazartesi
Türkiye-İtalya