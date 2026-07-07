Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.07.2026 17:15

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu
[Fotograf: AA]

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu.

İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.

FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

28 Ağustos Cuma:

Türkiye-Litvanya

31 Ağustos Pazartesi:

İzlanda-Türkiye

26 Kasım Perşembe:

İtalya-Türkiye

29 Kasım Pazar:

Türkiye-İzlanda

26 Şubat 2027 Cuma:

Litvanya-Türkiye

1 Mart 2027 Pazartesi

Türkiye-İtalya

ETİKETLER
Dünya Kupası Basketbol A Milli Basketbol Takımı
Sıradaki Haber
NATO Zirvesi kapsamında 'Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi' paneli düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti
18:08
AB ve NATO'dan "birlik" mesajı
18:04
Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim
17:40
NATO Ankara Zirvesi bünyesindeki panelde belirsizlik döneminde uluslararası sistem ele alındı
17:03
NATO Zirvesi kapsamında 'Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi' paneli düzenlendi
16:59
Romanya Savunma Bakanı: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
1949'da kurulan NATO, yıllar içinde küresel güvenlik aktörüne dönüştü
1949'da kurulan NATO, yıllar içinde küresel güvenlik aktörüne dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ