Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.07.2026 17:58

Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim
[Fotograf: AA]

Türkiye Çevre Ajansının DEKAB'ı 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı.

Ekipler, DEKAB güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde denetimlerini sürdürürken Kağıthane'deki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, gelen şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bazı işletmelerin DEKAB artışını satış fiyatlarına haksız şekilde yansıttığının tespit edildiğini söyledi.

Menteşe, İstanbul genelinde su ve maden suyu fiyatlarına yönelik denetimlerde dün yaklaşık 100 işletmenin denetlendiğini, tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiğini belirterek, "Bugün de yine İstanbul'da su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki yerde de gördük ki aradaki fark 10 liranın üzerinde. Bu haziran ve 3 Temmuz arasındaki fiyat farkı. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Menteşe, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir işlem için 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanabildiğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı sürdürüldüğünü, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye Varlık Fonu dünyanın en hızlı gelişen fonları arasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti
18:08
AB ve NATO'dan "birlik" mesajı
17:40
NATO Ankara Zirvesi bünyesindeki panelde belirsizlik döneminde uluslararası sistem ele alındı
17:19
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu
17:03
NATO Zirvesi kapsamında 'Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi' paneli düzenlendi
16:59
Romanya Savunma Bakanı: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
1949'da kurulan NATO, yıllar içinde küresel güvenlik aktörüne dönüştü
1949'da kurulan NATO, yıllar içinde küresel güvenlik aktörüne dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ