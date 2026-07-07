Ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim

Türkiye Çevre Ajansının DEKAB'ı 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı.

Ekipler, DEKAB güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde denetimlerini sürdürürken Kağıthane'deki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, gelen şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bazı işletmelerin DEKAB artışını satış fiyatlarına haksız şekilde yansıttığının tespit edildiğini söyledi.

Menteşe, İstanbul genelinde su ve maden suyu fiyatlarına yönelik denetimlerde dün yaklaşık 100 işletmenin denetlendiğini, tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiğini belirterek, "Bugün de yine İstanbul'da su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki yerde de gördük ki aradaki fark 10 liranın üzerinde. Bu haziran ve 3 Temmuz arasındaki fiyat farkı. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Menteşe, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir işlem için 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanabildiğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı sürdürüldüğünü, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.