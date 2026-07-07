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Dünya
AA 07.07.2026 18:41

Katar, Hürmüz Boğazı yakınlarında petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı

Katar, Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken vurulduğunu duyurdu.

Katar, Hürmüz Boğazı yakınlarında petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya tepki gösterdi.

Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Katarlı sözcü, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını; dar hesaplara hizmet etmek uğruna küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesini talep ediyor ve bu saldırı ile bundan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tutuyoruz."

İran devlet televizyonu ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtilmişti.

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Hürmüz Boğazı Katar
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