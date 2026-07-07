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Gündem
TRT Haber 07.07.2026 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."

  

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
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