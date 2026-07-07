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Gündem
AA 07.07.2026 19:39

ABD Başkanı Trump, "A+ tipi resmi tören"le karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşıladı.

ABD Başkanı Trump, "A+ tipi resmi tören"le karşılandı

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

ABD Başkanı Trump, "A+ tipi resmi tören"le karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlar ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "A+ tipi resmi tören"le karşılandı

Törende ilgi çeken detay: "Tarihi Osmanlı Birliği"

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
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