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Gündem
AA 07.07.2026 19:52

İletişim Başkanı Duran: Terör eylemi yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik tehdittir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Terör eylemi yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik tehdittir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Suriye
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