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Gündem
AA 07.07.2026 19:03

SSB Başkanı Görgün: Birlikte başarmaya kararlıyız

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye olarak güçlü sanayi altyapısı, yüksek teknoloji kabiliyetleri ve güvenilir iş ortaklığıyla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız" dedi.

SSB Başkanı Görgün: Birlikte başarmaya kararlıyız

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayii Forumu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Forum boyunca ortak üretim, güvenli tedarik zincirleri, teknoloji işbirlikleri ve savunma sanayisinde dayanıklılığın artırılmasına yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirten Görgün, "Türkiye olarak güçlü sanayi altyapımız, yüksek teknoloji kabiliyetlerimiz ve güvenilir iş ortaklığımızla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

 

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Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler NATO Ankara Zirvesi
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