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Dünya
AA 07.07.2026 19:09

Katil İsrail’in Gazze kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin güneybatısında düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’nde Barselona Parkı yakınında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

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