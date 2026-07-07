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Gündem
AA 07.07.2026 18:44

Bakan Bolat, Ankara'ya gelen bazı konuk liderleri karşıladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı karşıladı.

Bakan Bolat, Ankara'ya gelen bazı konuk liderleri karşıladı

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, ülkeye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Slovenya Başbakanı Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, zirve kapsamında gerçekleştirilecek temasların, müttefik ülkeler arasındaki işbirliğine katkı sağlamasını, dünyada barış, güvenlik ve istikrarın güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

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NATO Ankara Zirvesi Ömer Bolat
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