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Gündem
TRT Haber 07.07.2026 18:33

Milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu kapsamında, yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi.

Milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurlarının sergilendiği resepsiyonda, NATO Zirvesi kapsamında sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisinin hava unsurlarından yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu yaptı.

Milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı

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NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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