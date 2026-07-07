Erdoğan: F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı karar çıkacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ziyaretin önemini özellikle ifade etmek istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostumla (Trump) Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"Dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz"

Bölgesel istikrara yönelik yürütülen diplomatik çabaları aktaran Erdoğan, "İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz"

Gazze'deki duruma ve bölge barışına yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) Değerli dostumla (Trump) konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil"

F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık" dedi. Zirveden beklentisini dile getiren Erdoğan, "İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 tedarikine yönelik verilen taahhütlerle ilgili olarak ise, "F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır" değerlendirmesini yaptı.

"Rusya-Ukrayna gelişmelerine göre adımlarımızı atacağız"

Görüşmede ele alınacak diğer bölgesel meselelere de değinen Erdoğan, "(Trump ile) Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız" ifadesini kullandı.

"Zirveden güçlü bir çıkış sağlayacağız"

Son olarak NATO bünyesindeki ortaklığın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi'nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir"

Erdoğan, "KAAN motorları konusunu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir" dedi.

