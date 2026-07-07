Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olmalıyız

Zelenski, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşma yaptı.

Ukrayna'ya, Ukrayna savunma şirketlerine ve kabiliyetlerine gösterilen ilgi için teşekkür eden Zelenski, "Bu kabiliyetler, Avrupa'daki en kuvvetli kabiliyetlerden, özellikle modern harp alanında kendini kanıtlamış kabiliyetler." ifadesini kullandı.

Zelenski, savaşların büyük ölçüde değiştiğini ve bunların devrimsel dönüşümler olduğunu belirterek, savaş ortamının değiştiğini ve bu değişimlerin 1. Dünya Savaşı'nda olduğu kadar şiddetli yaşandığını dile getirdi.

Farklı silahların tarihte icadına işaret eden Zelenski, bugün ise insansız hava araçları, uzaktan savaşma kabiliyetleri ve savaş teknolojisindeki ciddi değişimler olduğuna işaret etti.

Zelenski, Ukrayna'nın cephedeki savaşı kendini savunma adına sürdürdüğünü belirterek, halihazırda her ay yaklaşık 30 bin Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini ve çoğunu da İHA'larla yaptıklarını anlattı.

Ukrayna, ülkenin savunmasında İHA'ları ağırlıkta kullanıyor

Bundan onur duymadıklarını ancak modern savaşın bu şekilde olduğunu söyleyen Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim başlatmadığımız bir savaş bu, bizim başlatmadığımız bir savaş ama savaşmak zorunda kaldığımız bir savaş. Çünkü ülkemizi, halkımızı, çocuklarımızı savunmak zorundayız. Her gün bu savaş esnasında düşmanlarımızın askeri tesislerini ve ekipmanlarını imha ediyoruz. Bunların çoğunu insansız hava araçları ile gerçekleştiriyoruz."

Zelenski, Karadeniz'i deniz İHA'ları ile güvenlik altına aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bunlar sadece Rus gemilerini ortadan kaldırmak için (kullanılan) taarruz platformları değil. Bizim deniz insansız hava araçlarımız çok amaçlı platformlara dönüştü. Bunlar denizden farklı hedeflere, karadaki ve havadaki hedeflere yönelik taarruz başlatabiliyor. Aynı zamanda gökyüzünde de savaşıyoruz, iki cephede savaşıyoruz. Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş bölgelerinde de insansız hava araçlarımızı kullanıyoruz. İHA'lar sayesinde tüm işgal altındaki bölgelerimizde mücadele edebiliyoruz."

Ukrayna, İHA kapasitesini 2022'den bu yana geliştirdi

Zelenski, Rus İHA'larına yönelik önleme oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyleyerek, "Binlerce Rus İHA'sı her hafta vuruluyor, önleniyor. Başka bir ülkede bu düzeyde bir savunma kabiliyeti yoktur onlara karşı. Bu savaşın gerçekliği, ne yazık ki bizim bunu inşa etmemizi ve İHA kapasitemizi geliştirmemizi gerektirdi." diye konuştu.

Günlük olarak yüzlerce İHA saldırısıyla mücadele ettiklerine değinen Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna savunma sektörü, topyekun savaş ortamında bile kabiliyetlerini genişletiyor. Diğer taraftan seyir füzelerini günlük olarak önleme oranımız, hava savunma sistemlerimiz sayesinde çok arttı ve diğer taraftan tüm partnerlerimizin desteği sayesinde. Çünkü partnerlerimiz, Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyor, savunma desteği sağlamaya devam ediyor. Teşekkür ediyorum sizlere."

"Bu İttifak'ın geleceğinde Ukrayna bulunmakta"

Zelenski, yüzlerce Ukraynalı şirketin, ülkenin ihtiyaç duyduğu modern silahları üreterek savaşın Rusya için daha maliyetli hale gelmesini sağladığını söyledi.

İHA girişimine katılan tüm ortaklarına teşekkürlerini sunan Zelenski, "Bu sadece İHA satın almakla alakalı bir girişim değil, ortak üretimle de alakalı. Hızlı şekilde ilgili araçlara erişmek, kritik altyapının korunması, hava savunması ve güvenlik işbirliği ile alakalı bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, Avrupa'da Rusya'nın balistik füzelerine yönelik kuvvetli bir savunma inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, Rusya'nın elinde kalan son büyük avantaj aslında. Orta Doğu'daki savaşlardan ve Körfez'den gördüğümüz üzere, bu küresel öneme sahip bir konu. O nedenle inanıyorum ki; bu bağlamda Avrupa acilen kendi kabiliyetine ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Patriot sistemlerinin önemine dikkati çeken Zelenski, "Bugünün savaş ortamı gösterdi ki, halihazırdaki Patriot üretimi artan balistik füzeye karşı koruma gereksinimlerini karşılamak için yeterli değil." dedi.

Zelenski, Avrupa'ya kendi antibalistik sistemlerini geliştirme konusunda çağrıda bulunarak, "Bunu gerçekleştirmek için 2030'a veya daha ileri bir tarihe kadar bekleyemeyiz. Avrupa'nın maddi anlamda karşılanabilir, kitlesel üretim içerisinde antibalistik sistemlere ihtiyacı var, en kısa zamanda ihtiyacı var, bugün ihtiyacı var aslında." diye konuştu.

Ukrayna'nın kendini savunabilmeye devam etmesi için hava savunma füzesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zelenski, "Bizim en büyük önceliğimiz şu anda bu. Bizler başka her şeyi yapabiliyoruz hakikaten. Kendimiz başka her şeyi yapabiliriz ama iş, hava savunmasına geldiği zaman partnerlere ihtiyacımız var. Sizin taahhüdünüze, kararlılığınıza ihtiyacımız var. Lütfen daha fazla kararlılık gösterin, daha fazla karar alın." çağrısı yaptı.

Zelesnki, hava savunmasının NATO Ankara Zirvesi'nin başlıca kararlarından biri olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu İttifak'ın geleceğinde Ukrayna bulunmakta. Modern harbin sınamalarıyla Ukrayna ile beraber mücadele edilebilir. Bu bağlamda bizim savunma sanayimiz ve daha da önemlisi dayanıklılığımız ve tecrübemiz kendini kanıtladı. Halkımızın tecrübesi kendisini kanıtladı. Halkımızla gurur duyuyorum. Ukrayna ile gurur duyuyorum."

"NATO içerisinde bir Ukrayna, sıra dışı bir savunma kabiliyetini de beraberinde getirecektir"

Zelenski, NATO üyesi olmadığı halde ülkesinin iyi savunma kabiliyetine işaret ederek, "Ukraynalılar gibi savaşmayı biliyorsanız, o zaman bizce NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olmalıyız. Bu, hepimizi daha kuvvetli yapacaktır." dedi.

"NATO içerisinde bir Ukrayna, sıra dışı bir savunma kabiliyetini de beraberinde getirecektir." diyen Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın stratejik üstünlüğü olduğunu fikrini ortadan kaldırdığını belirtti.

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'da vurmadığı büyük bir petrol rafinerisinin kalmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gibi değiliz biz. Bizler, zevk olsun diye savaşmıyoruz Putin gibi ya da jeopolitik amaçlarla savaşmıyoruz. Rusya, bu savaşı Ukrayna'nın ayağına getirdi. Ukrayna'da insanımızı öldürüyor. Ukrayna'da bağımsızlığımızı elimizden almaya çalışıyor. Biz sadece kendimizi savunuyoruz."