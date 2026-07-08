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Dünya
AA 08.07.2026 15:04

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 17 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 491 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 110'a, yaralı sayısının ise 173 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

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