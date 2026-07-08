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Dünya
AA 08.07.2026 15:09

Kuveyt, İran'dan fırlatılan 2 balistik füze ile 13 İHA'yı engellediğini duyurdu

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden ve İran'dan gönderilen 2 balistik füze ile 13 insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Kuveyt, İran'dan fırlatılan 2 balistik füze ile 13 İHA'yı engellediğini duyurdu

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Kurmay Suud Abdulaziz el-Atvan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Atvan, şafak vaktinde Kuveyt hava sahasını ihlal eden unsurlara hava savunma sistemlerinin başarıyla müdahale ettiğini, olayda herhangi bir maddi hasar veya yaralanma meydana gelmediğini belirtti.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından toplam 906 İHA, 383 balistik füze ve 15 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.

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