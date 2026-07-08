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Dünya
AA 08.07.2026 18:01

Başbakan Merz: Türkiye’nin dış ve güvenlik politikaları alanındaki rolünü takdir ediyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanındaki rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Almanya için önemli bir stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Başbakan Merz: Türkiye’nin dış ve güvenlik politikaları alanındaki rolünü takdir ediyorum

Friedrich Merz Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanlarındaki rolünü takdir ediyorum. Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir." dedi.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, sadece jeostratejik konumu nedeniyle bile NATO ortağı olarak Türkiye'yle yakın iş birliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini bir kez daha ifade ettiğini aktardı.

Suriye’de elde edilen başarıyı da gördüklerine işaret eden Merz, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan Türkiye, bölgenin istikrarına muazzam bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

Merz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla elindeki tüm imkanları kendileriyle koordinasyon içinde kullanmasını rica ettiğini belirtti.

Başbakan Merz, ayrıca bir sonraki Almanya-Türkiye hükümetler arası yüksek düzeyli stratejik iş birliği istişarelerini planladıklarını, bu istişarelerde ev sahipliğini ülkesinin üstleneceğini ifade etti.

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