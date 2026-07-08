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Dünya
AA 08.07.2026 17:48

İran Sivil Havacılık Kurumu, Hürmüzgan Havalimanı'nın kapatıldığı yönündeki haberleri yalanladı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülkedeki Hürmüzgan Havalimanı'nın kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran Sivil Havacılık Kurumu, Hürmüzgan Havalimanı'nın kapatıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, İhvan, Hürmüzgan Havalimanı’na ilişkin açıklamada bulundu.

Hürmüzgan Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı yönündeki haberleri yalanlayan İhvan, uçuşların programlara göre devam ettiğini ve yalnızca Hürmüzgan Havalimanı değil ülkede hiçbir havalimanın kapatılmasına ilişkin NOTAM (havacılara bildiri) yayımlanmadığını söyledi.

Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını belirtmişti.

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