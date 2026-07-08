Trump ile Şara Ankara'da bir araya geldi

Trump ile Şara, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi.

"Suriye oldukça kısa bir süre içinde istikrara kavuştu"



ABD Başkanı Trump: Ambargoları kaldırdık, bunlar çok önemliydi. Şara'nın yapmış olduğu işten gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/ecxjOQCIpX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2026

Trump, Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmayı düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, "Biz de çok iyi iş yaptık, sayın Şara da çok iyi iş yapıyor" ifadesini kullandı.