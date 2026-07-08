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Dünya
TRT Haber 08.07.2026 17:22

Trump ile Şara Ankara'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara'da bir araya geldi.

Trump ile Şara Ankara'da bir araya geldi

Trump ile Şara, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve bu ülkenin istikrarlı hale geldiğini söyledi.

Trump, Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmayı düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, "Biz de çok iyi iş yaptık, sayın Şara da çok iyi iş yapıyor" ifadesini kullandı.

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