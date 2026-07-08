"Müttefikler Ankara’da" programının kapanış etkinliği düzenlendi

Ankara Palas’ta düzenlenen ve iki gün süren programlar kapsamında, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar ile yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla 50 etkinlik yapıldı.

Etkinliklerde 60 kurum ve kuruluş temsil edilirken 1500’den fazla katılımcı bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen paneller, yuvarlak masa toplantıları, politika diyalogları ve tematik oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemini şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerden ele alındı.

Uluslararası politika yapıcılar, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve uzmanları aynı platformda buluşturan "Müttefikler Ankara’da" programı, NATO Zirvesi marjında yürütülen en kapsamlı diyalog platformlarından biri olarak öne çıktı.

Program sonunda organizatörler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.