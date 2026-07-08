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Gündem
AA 08.07.2026 13:03

Türkiye Bulgaristan ve Romanya arasında mutabakat muhtırası imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile görüştü. Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Türkiye Bulgaristan ve Romanya arasında mutabakat muhtırası imzalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Miruta ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

 

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Bulgaristan Milli Savunma Bakanlığı NATO Ankara Zirvesi Romanya Yaşar Güler
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