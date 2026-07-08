Türkiye Bulgaristan ve Romanya arasında mutabakat muhtırası imzalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Miruta ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.