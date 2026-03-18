Katar: Ras Laffan Sanayi Bölgesi vuruldu

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, İran İslam Cumhuriyeti’nden fırlatılan 5 balistik füzenin saldırısına uğradı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, füzelerden 4'ünün hava savunma sistemlerince engellendiği, bir füzenin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.
Söz konusu füzenin düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığı, yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.