Dünya
AA 18.03.2026 22:11

Katar: Ras Laffan Sanayi Bölgesi vuruldu

Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, İran İslam Cumhuriyeti’nden fırlatılan 5 balistik füzenin saldırısına uğradı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, füzelerden 4'ünün hava savunma sistemlerince engellendiği, bir füzenin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.

Söz konusu füzenin düşmesi sonucu bölgede yangın çıktığı, yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

