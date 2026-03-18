Ekonomi
AA 18.03.2026 21:46

Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında 'e-ticaret' ve 'SKDM' toplantısı

Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu arasında, e-ticaretin kolaylaştırılması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasının teknik detaylarının ele alındığı çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Bölümü Başkanı Gerassimos Thomas başkanlıklarında çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında e-ticaret alanında iş birliği ve SKDM uygulamasının teknik detaylarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile AB arasında e-ticaret alanında tesis edilmesi planlanan iş birliğine yönelik teknik çalışmalarda kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiği ve karşılıklı e-ticaretin kolaylaştırılması için izlenecek sürece yönelik yol haritası belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, SKDM alanında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sisteminin AB'ye ihracatı bağlamındaki hesaplama sisteminde dikkate alınması, ihracatçı sektörlerde varsayılan emisyon değerleri yerine gerçek emisyon değerlerinin kullanımını sağlayacak doğrulama süreçlerinin tanınması gibi konuların görüşüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bazı sektörlerde belirlenmiş olan varsayılan emisyon değerlerinin gözden geçirilmesi, AB tarafından Emisyon Ticaret Sisteminde üreticiler için sağlanan istisnaların SKDM uygulamasına yansıtılması, ülkemizde çalışmaları devam eden karbon fiyatlandırma uygulamasının SKDM hesaplamasından mahsup edilmesi hususlarında detaylı istişarelerde bulunulmuştur. Ülkemizin AB ile Gümrük Birliği entegrasyonu bağlamında ikili ticaretimizin dengeli olarak geliştirilmesinin yanı sıra tedarik ve değer zincirlerinin etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak Bakanlığımız ile Komisyon arasındaki yakın diyalog düzenli olarak sürdürülmekte ve karşılıklı iş birliğini geliştirecek adımlar atılmaktadır."

Sıradaki Haber
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
SON HABERLER
23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
23:12
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
23:06
Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun
22:57
Katar: İran'ın Ras Laffan'a saldırısı tehlikeli bir tırmanış ve egemenliğin açık bir ihlalidir
22:56
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
23:02
Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
