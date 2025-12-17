TRT'den Arap Devletleri Yayın Birliği üyelerine çağrı: Soykırımcı İsrail'in Eurovision'a katılması kabul edilemez

TRT, Filistin meselesindeki duruşunu uluslararası platformlarda da dile getirmeye ve gündem oluşturmaya devam ediyor.

TRT, kısa adı ASBU olan ve TRT'nin ortak üye olarak yer aldığı Arap Devletleri Yayın Birliği'nin Tunus’ta düzenlenen 45. Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in yaşattıklarını bir kez daha hatırlatarak Genel Kurul üyelerinin vicdanına seslendi.

Genel Kurul'da söz alan TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş, TRT'nin, küresel vicdanın sesi olma sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.

TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin Cenevre'de gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda "Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması" ile ilgili tutumunu hatırlatan Sarıtaş, "Filistin'de, 270'ten fazla gazetecinin öldürülmesi de dahil olmak üzere soykırımda bulunan bir ülkeyi temsil eden bir kamu yayıncısının Eurovision Şarkı Yarışması gibi büyük uluslararası yayıncılık etkinliklerine katılması kabul edilemez. TRT, bu ilkesel duruşunu tüm platformlarda dile getirmeyi sürdürecektir ve bu anlamda ASBU ile yakın koordinasyon içinde hareket etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

20'den fazla ülkeden yayıncılık alanında faaliyet gösteren 100'ü aşkın temsilciyi buluşturan ve TRT'nin de ortak üye statüsü ile katıldığı toplantıya, Avrupa, Asya-Pasifik ve Afrika bölgelerinin medya alanında önde gelen isimleri de katılım sağladı.