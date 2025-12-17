Çevresel ve teknolojik faktörler nörolojik hastalık riskini artırıyor

Türk Nöroloji Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 61'inci Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Murat Terzi, nörolojik hastalıkların hem dünyada hem de Türkiye'de giderek arttığını söyledi.

Rahatsızlıkların artık daha erken yaşlarda görülmeye başladığına dikkati çeken Terzi, nörolojide en sık karşılaşılan hastalıkların başında baş ağrıları ve migrenin geldiğini ifade etti.

Ancak en önemli özürlülük ve ölüm nedeninin beyin damar hastalıkları olduğuna dikkati çeken Terzi, "Beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları, bunlar tıpkı kalpte olduğu gibi beyin damarlarını etkileyen çevresel ve genetik risk faktörüyle beraber önemli bir nörolojik durum. Tabii bunu takip eden özellikle Alzheimer gibi diğer unutkanlık nedenleri dediğimiz demans türleri var. Bunları parkinson, sinir ve kas hastalıkları ile epilepsi takip ediyor. " dedi.

Çevresel ve teknolojik faktörler riski artırıyor

Teknolojik gelişmelerin ve çevresel faktörlerin, beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Terzi, dijitalleşme ve elektromanyetik alanların nörolojik hastalıkların riskini artırabileceğini belirtti.

Her yaşta beyin sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Terzi, anne karnından yaşamın sonuna kadar beyin sağlığının korunması gerektiğini kaydetti.

Terzi, şöyle konuştu:

"Her an bir elektromanyetik alan içerisinde daha çok oluyoruz. Etraf daha dijital hale geliyor. Daha akıllı dediğimiz teknolojileri kullanıyoruz. Sigara, kötü beslenme alışkanlıkları dediğimiz fast food ve diğer zararlı alışkanlıklar da hayatımızın bir parçası konumunda. O nedenle bu çevresel faktörlerin değişimiyle beraber bu hastalıklarda hastalık başlangıç yaşının biraz daha erkene gelebildiğini, hastalık riskinin de artabildiğini görüyoruz. Nörolojik hastalıkların önüne geçmek ve beyin sağlığımızı korumak için düzenli beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalı, bol su tüketmeli. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan ve elektronik manyetik alandan olabildiği kadar uzak durmamız gerekiyor."

Beyin damar hastalıklarında ilk 24 saat hayati önem taşıyor

Prof. Dr. Terzi, nörolojik şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek, özellikle beyin damar hastalıklarında ilk 24 saatin hayati önem taşıdığını anlattı.

Nörolojik hastalıklarda erken tanının çok önemli olduğunu belirten Terzi, şunları söyledi:

"Eğer sizin bir ağrınız varsa, unutkanlığınız varsa, bir güçsüzlüğünüz varsa, bir duyusal dediğimiz uyuşma, karıncalanma, çift görme, bulanık görme gibi bir şikayetiniz varsa mutlaka erken dönemde nöroloji kliniklerine gitmelisiniz. Nöroloji kliniklerinde erken dönemde tanı konulabildiğinde bahsettiğim beyin damar hastalıkları için ilk 24 saat çok önemli. Hemen acile ve ilgili nörolojik kliniklere ulaşmak lazım. Erken dönemde beyin damar hastalıklarına müdahale edildiğinde hastaların ölüm oranında ve yaşam kalitesinde anlamlı bir düzelme elde edilebiliyor."

Yapay zeka, tanı ve tedavi sürecine katkı sağlayacak

Terzi, yapay zekanın nörolojik muayene ve tanı süreçlerinde hekime destek sağlayacağını ve doğru bilgiyle beslenen yapay zekanın hasta ve hasta yakınları için yol gösterici olacağını kaydetti.

Yapay zeka ile birlikte "dijital ikiz" kavramının tıpta daha fazla gündeme geleceğini dile getiren Terzi, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doktorların ve hastaların dijital ikizleri ileride çok daha fazla artacak. Biz bu gelişen yapay zekaya doğru bilgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız yapay zekanın işimizi kolaylaştırması ve hasta ile hasta yakınlarının doğru tanı ve doğru tedavi sürecinde bizlere destek sağlamasını ve yol göstermesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nörolojik hastalıkların yalnızca hastayı değil, aileyi de etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Murat Terzi, bu tür hastalıkların tedavisinde ailelerin ve toplumun desteğinin, empati ile yaklaşmanın kritik olduğunu sözlerine ekledi.