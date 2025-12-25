Haber kameramanlığına adım atmak isteyenlere TRT Akademi'den eğitim fırsatı

Haber Kameramanlığı hibrit eğitim olarak tasarlandı. Eğitime katılacak kursiyerler, yüz yüze dersler öncesinde dokuz bölümden oluşan ve ücretsiz olarak sunulan video eğitimlerini tamamlayacak. Bu süreci başarıyla geçen katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı bulacak.

Haber kameramanlığı alanında kendini geliştirmek isteyenler 5 Ocak'ta Ankara’da bir araya gelecek.

TRT Akademi'den bilgi dolu sertifikalı eğitim

Toplam 38 saat sürecek olan Haber Kameramanlığı eğitimi, 6 bölümden oluşuyor.

Eğitim programı kapsamında haber kameralarının teknik yapısı ayrıntılı şekilde ele alınırken, doğru ışık kullanımı ve aydınlatma teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak. Standart haber görüntüsünün nasıl çekileceği, çekim sırasında dikkat edilmesi gereken kompozisyon kuralları ve görüntülerin habere etkisi üzerinde durulacak.

Bunun yanı sıra haber kurgusunun temel unsurları, farklı haber türlerinde görüntü kullanımının önemi ve haberde drone çekimlerine dair bilinmesi gerekenler de eğitim içeriğinde yer alacak.

Programın eğitmen kadrosunda TRT'nin deneyimli isimleri yer alıyor. Kameramanlar Mikail Sevinç, Tahsin Özkan ve Veysel Dişbudak ile şef montajcı Hatice Avcı, sahip oldukları saha tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Kontenjan 8 kişi ile sınırlı

Haber Kameramanlığı eğitim süreci, teorik sınavın ardından 12 ve 13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek uygulama sınavları ile tamamlanacak. Bu sınavlar, katılımcıların yalnızca bilgi düzeyini değil, sahadaki pratik becerilerini de ölçmeyi hedefliyor. Sınavları başarıyla tamamlayanlara TRT onaylı sertifika verilecek.

Haber kameramanlığı alanında uzmanlaşmak, mesleki yetkinliğini belgelemek ve sektörde fark yaratmak isteyenler için bu eğitim, önemli bir kariyer adımı olarak öne çıkıyor.

Sahaya açılan kapı TRT Akademi ile aralanıyor

TRT Akademi eğitimlerini doğrudan sahada çalışan profesyonellerin vermesi oldukça önemli avantaj sağlıyor. Eğitimlerin hibrit yapısı da önemli bir artı.

Katılımcılar yüz yüze dersler başlamadan önce video içeriklerle temel kavramlara hakim oluyor, sınıf ve saha sürecinde ise doğrudan uygulamaya odaklanıyor.

TRT Akademi'nin ekran önüne ve arkasına yönelik eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

