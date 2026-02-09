Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
AA 09.02.2026 10:43

Bolu-Seben kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu'da heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Bolu-Seben kara yolunun trafiğe açıldığı belirtildi.

Bolu-Seben kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamasında, 08 Şubat Pazar saat 20.16 civarında Korucuk köyü mevkisinde aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonucu Bolu-Seben kara yolunun 14-26. kilometreleri arasındaki bölümün çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Seben Kaymakamlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi, Seben Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yol temizliğinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, gerekli güvenlik kontrollerinin ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Bolu Heyelan
