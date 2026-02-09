Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
AA 09.02.2026 09:58

7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, ocakta yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadelede geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121'lik artış sağlandığını ve değeri 7 milyar 655 milyon lirayı bulan kaçak eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzmanlaşmış kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleriyle yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da ülke genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı ocak ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 121 artış sağlandı. Toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor"

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 706 milyon 689 bin liralık çeşitli eşya, 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil malzemesi ve yüklü tutarda uyuşturucu başta olmak üzere, akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş yelpazede kaçak eşya ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir. Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık
