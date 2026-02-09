Türkiye, aile diplomasisini uluslararası alanda güçlendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası farkındalığın artırılması ve bu alanda işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü Aile Diplomasisi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık öncülüğünde ulusal düzeyde hayata geçirilen çok sayıda çalışmanın yanı sıra aile kurumunun merkezi rolünü vurgulamak amacıyla uluslararası platformlarda da aktif diplomasi faaliyetleri yürütülüyor.

Bakanlık, aile kurumunun küresel riskler karşısındaki merkezi rolünü vurgulamaya, aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik Aile Diplomasisi çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Aile ve nüfus politikaları, bölgesel işbirliğinde ön plana çıktı

Türkiye, 2024'te Birleşmiş Milletler (BM) Ailenin Dostları Grubuna üye oldu, BM çatısı altında aile odaklı çok sayıda uluslararası yan etkinlik hayata geçirildi.

Bu kapsamda 79. BM Genel Kurulu'nda koruyucu aile modeline ilişkin seferberlik çağrısı, BM 69. Kadının Statüsü Komisyonu'nda aileden ilham alan kadın girişimciliği vurgusu, 2025'te 80. BM Genel Kurulu'nda da tehditlere karşı aileden başlayan küresel dayanışma çağrısı yapıldı. Ayrıca 2. BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde "aile destekli sosyal kalkınma" yaklaşımı gündeme taşındı.

Türkiye'nin girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine aile ve sosyal politika alanlarında işbirliği başlıkları eklendi. Bu alanda ilk Bakanlar Toplantısı 2024 mayısta İstanbul'da, ikincisi 2025 haziranda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çalışma alanlarına da aile ve nüfus konuları Türkiye'nin öncülüğünde dahil edildi.

2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na 26 ülkeden katılım sağlandı. Ankara'da da Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi.

22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planı imzalandı

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2026–2035 Eylem Programı'na Türkiye'nin önerisiyle "ailenin, nesillerin ve güçlü nüfus yapısının korunması" ayrı bir öncelik alanı olarak eklendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de 2026 yılını "Aile Yılı" ilan etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026–2035 yıllarının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesine yönelik karar taslağına ilişkin çalışmalar sürdürülürken, bu teşkilata üye devletlerde dijital oyunlar ve sosyal medya alanında gençlerin haklarının korunmasına yönelik karar taslağı da kabul edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın görev süresi boyunca gerçekleştirdiği uluslararası temaslar vesilesiyle yabancı muadil kurumlarla aileye yönelik 22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planı imzalandı.

Bu sayı, Bakanlığın kuruluşundan bu yana imzalanan anlaşmaların yüzde kırkına tekabül ediyor.