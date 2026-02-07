Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Yaşam
AA 07.02.2026 11:47

Gözyaşları bu kez mutluluk için aktı: Acı ve mutluluk 6 Şubat'ta buluştu

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 12 yaşındaki kızını kaybeden Gülten Sarıgül, 3 yıl sonra aynı gün doğum yaptı.

Gözyaşları bu kez mutluluk için aktı: Acı ve mutluluk 6 Şubat'ta buluştu
[Fotograf: AA]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek çocuk dünyaya getiren 37 yaşındaki Gülten Sarıgül, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evlerinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını, eşi ve 3 çocuğuyla enkaz altında kaldıklarını anlattı.

Enkazın altından ekiplerce kurtarıldıklarını ancak 12 yaşındaki kızı İkranur'un saat 10.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Sarıgül, kızını kaybettiği gün yeni bir evlada kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sarıgül, "Biz de şoktayız, hiç böyle bir şey beklemiyoduk. Evladımızı kaybettiğimiz bir tarihte tekrar evladımızın olması bizim için sürpriz oldu. Hem hüzünlüyüz hem mutluyuz. Dün mezarlık ziyaretimiz vardı, gidemedik. Bebeğimize henüz isim düşünmedik." dedi.

Gözyaşları bu kez mutluluk için aktı: Acı ve mutluluk 6 Şubat'ta buluştu

Baba Ahmet Sarıgül de hüznü ve sevinci birlikte yaşadıklarını belirterek, "6 Şubat'ta Allah'ım bize oğlumu lütfetti. Beş katlı binanın 4. katında yaşıyorduk. Kızımın ölüm yıl dönümüydü, mezarlığa gidemedik. Bugün mutluyuz, sevinçliyiz, bir yandan da üzüntülüyüz, büyük kızımızı kaybettiğimizden dolayı." diye konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları doğum uzmanı Opr. Dr. Fatih Yiğit de 3 kilo 500 gram ağırlığında doğan bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yiğit, "Hastamız 6 Şubat'ta saat 10.30'da doğum yaptı. Hastamızın daha önce 6 Şubat'ta aynı saatte bir acı kaybı olmuş. İkisinin aynı tarihe gelmesi umarım hastanın üzüntüsünü bi nevi azaltır. Sarıgül ailesine bebekleriyle birlikte huzurlu, mutlu sağlıklı bir ömür diyorum." ifadelerini kullandı. 

Hatay'da Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi küllerinden doğuyor
