Gündem
TRT Haber 07.02.2026 12:49

Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 19 Şubat'ta başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
[Fotograf: AA]

Camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 16 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 20 Mart'ta girilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

Ramazan Ayı Ramazan Bayramı
