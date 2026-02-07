Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.02.2026 13:45

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"ya katılacağını duyurdu. Almanya’da icra edilecek tatbikatta Türkiye, yerli ve milli silah sistemleriyle gövde gösterisi yapacak.

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO’nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla oluşturulan "Müttefik Mukabele Kuvveti" (ARF) taahhütleri kapsamında, Türkiye stratejik bir görev üstleniyor. 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen birliklerden teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık 3 hafta sürecek olan tatbikatta Türkiye'yi temsil edecek.

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

8 ülkeden 10 bin asker katılacak

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Kuvvet Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

TCG Anadolu ve yerli silahlar sahne alacak

Tatbikata Türkiye’den; 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak.

İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya’nın Emden Limanı’na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluşacak.

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanına ulaştı. Bugün ve yarın toplamda 650 personel uğurlanacak. Tatbikata 2000 personel katılıyor.

Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

Bergen Tatbikat Alanı’nda birlikte çalışabilirlik eğitimi

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya’daki Bergen Tatbikat Alanı’nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarında ortak eğitimler gerçekleştirecek. Tatbikat ile NATO kapsamındaki "birlikte çalışabilirlik" yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Bu dev organizasyon, NATO’nun yüksek hazırlık düzeyli kuvvetlerinin stratejik intikal kabiliyetini ölçerken, Türkiye’nin ittifak içindeki kritik rolünü ve teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Almanya Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Biz turist gibi belirli günlerde deprem bölgesine gitmiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli
15:05
MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
15:00
Uşak'ta tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
14:49
Güneş’e doğru tehlikeli dalış: Yeni kuyruklu yıldız geliyor
14:42
150 ışık yılı uzakta Dünya'nın buzul ikizi bulundu
14:35
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 72 bin 27'ye yükseldi
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
Göbeklitepe ve Taş Tepeler Avrupa'nın kalbi Berlin'de sergilenecek
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ