Ankara
Dünya
AA 07.02.2026 14:33

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 27'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 artarak 72 bin 27'ye çıktı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 27'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2 Filistinlinin cenazesi ile 25 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 576 kişinin öldürüldüğü, 1543 kişinin yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, 30 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 174 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 27'ye yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 651 olduğu bildirildi.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
