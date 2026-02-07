Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
Bilim Teknoloji
Sciencealert 07.02.2026 14:38

150 ışık yılı uzakta Dünya'nın buzul ikizi bulundu

Gökbilimciler, Dünya’ya ikiz kadar benzeyen ancak dondurucu soğuklara sahip yeni bir gezegen adayı keşfetti. HD-137010 b adı verilen bu dünya, yaşam barındırma potansiyeli taşıyor.

150 ışık yılı uzakta Dünya'nın buzul ikizi bulundu

Gökbilimciler, yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta, yapısal olarak Dünya’ya çok benzeyen ancak oldukça soğuk olan bir "egzoplanet" (güneş sistemi dışı gezegen) adayı bulduklarını duyurdu. NASA'nın emekli olan Kepler Uzay Teleskobu'nun verileriyle keşfedilen bu yeni dünya, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

HD-137010 b ismi verilen gezegen, Dünya’dan yaklaşık 1,2 kat daha ağır. En dikkat çekici özelliği ise yörünge süresi: Bu gezegen, kendi yıldızı etrafındaki turunu 355 günde tamamlıyor. Yani bu uzak dünyada bir yıl, neredeyse bizimkiyle aynı uzunlukta.

Araştırmacılar, gezegenin kendi yıldızının "yaşanabilir bölgesinde" (sıvı suyun bulunabileceği mesafe) yer alma ihtimalini %51 olarak hesaplıyor. Ancak yıldızından aldığı enerji Dünya'nın aldığı enerjinin üçte birinden az olduğu için yüzey sıcaklığının -68 ile -85 derece arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu, gezegeni Mars’tan bile daha soğuk bir hale getiriyor.

"Kartopu" senaryosu ve yaşam ihtimali

Bilim insanlarına göre gezegen, tamamen buzullarla kaplı bir "kartopu" evresinde olabilir. Ancak atmosferinde bol miktarda karbondioksit (CO2) bulunuyorsa, oluşacak sera etkisi yüzey sıcaklığını artırarak sıvı suyun varlığına olanak tanıyabilir. Dünya da jeolojik geçmişinde birkaç kez benzer "kartopu" evrelerinden geçtiği için, bu durum yaşamın tamamen imkansız olduğu anlamına gelmiyor.

Gezegenin varlığını kesinleştirmek için daha fazla gözlem yapılması gerekiyor. Uzmanlar, bu keşfin Dünya benzeri gezegenleri tespit etme teknolojimizde önemli bir eşik olduğunu belirtiyor. Gelecekteki gözlemler için Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) PLATO gibi yeni nesil teleskopları kullanılacak.

