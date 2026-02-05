Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi

PNAS dergisinde yayımlanan bu çalışma, doğal örneklere ihtiyaç duymadan sadece dijital DNA verileriyle bakteri yiyen virüsler tasarlamanın önünü açıyor.

Geleneksel yöntemlerle bir virüsü genetik olarak değiştirme süreci yıllar süren zahmetli bir işken, araştırmacılar Golden Gate Assembly platformu sayesinde bu süreci dijital bir tasarıma dönüştürdü.

Bilim insanları, hastanelerde sıkça görülen dirençli bir bakteriyi hedef alan virüsü 28 farklı sentetik DNA parçası kullanarak inşa etti.

Bu teknikle fiziksel bir virüs örneği gerekmeden, sadece sekans verisiyle virüsün tüm genomu hücre dışında birleştirildi ve laboratuvar ortamında aktif bir avcıya dönüştürüldü.

Kişiselleştirme imkanı sunan bu yöntemle virüsün kuyruk lifleri değiştirilerek farklı bakteri türlerini hedef alması sağlandı.

Ayrıca virüse eklenen floresan işaretçiler sayesinde enfeksiyon süreci gerçek zamanlı olarak izlenebilir hale geldi.

Antibiyotik direncinin 2050 yılına kadar yılda 10 milyon ölüme yol açma potansiyeli göz önüne alındığında, bu yeni yöntem tehlikeli patojenlerin laboratuvarda saklanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli ve hızlı bir tedavi imkanı sunuyor.

Özelleştirilmiş virüslerin sipariş üzerine üretilebilmesi, hem hastalıkların tedavisinde hem de içme suyundaki bakterileri tespit eden biyosensörlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstleniyor.