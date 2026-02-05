İstinat duvarı çöktü, 3 gündür evlerine giremeyen vatandaşlar mağdur

Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde bir gecekondunun istinat duvarında 2 Şubat’ta meydana gelen kısmi çökme, yanında bulunan İpek Apartmanı sakinlerini evlerinden etti.
Belediye ekipleri binayı boşalttı. Yaklaşık 3 gündür evlerine giremeyen vatandaşlar mağdur oldu.
Apartman sakinleri belediyenin duruma müdahale etmediğinden şikayetçi oldu.
Tepkilerin ardından Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin olay yerine geldi, incelemelerde bulundu.
Apartman sakinleriyle konuşan Şahin, mağduriyetlerin kısa sürede çözüleceğini söyledi.