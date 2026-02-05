Parçalı Bulutlu 1.7ºC Ankara
TRT Haber 05.02.2026 07:10

İstinat duvarı çöktü, 3 gündür evlerine giremeyen vatandaşlar mağdur

Ankara’nın bir evin istinat duvarı çöktü. Yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar 3 gündür evlerine giremiyor. Sokakta bekleyen apartman sakinleri çözüm bekliyor.

İstinat duvarı çöktü, 3 gündür evlerine giremeyen vatandaşlar mağdur
[Fotograf: AA]

Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde bir gecekondunun istinat duvarında 2 Şubat’ta meydana gelen kısmi çökme, yanında bulunan İpek Apartmanı sakinlerini evlerinden etti.

Belediye ekipleri binayı boşalttı. Yaklaşık 3 gündür evlerine giremeyen vatandaşlar mağdur oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Apartman sakinleri belediyenin duruma müdahale etmediğinden şikayetçi oldu.

Tepkilerin ardından Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin olay yerine geldi, incelemelerde bulundu.

Apartman sakinleriyle konuşan Şahin, mağduriyetlerin kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ankara
