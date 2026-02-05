Puslu 2.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.02.2026 08:25

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı

Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı, 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde 101 farklı adresteki zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Çanakkale, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlara; 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

