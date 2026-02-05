Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.02.2026 09:41

Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 67,75 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Dün 69,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,35 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 67,75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,50 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağının duyurulmasıyla piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

ABD tarafından bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını bildirdi.

Bölgedeki gerilimin azalacağına yönelik beklentileri güçlendiren müzakere süreci, arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Öte yandan, aşırı soğuk hava koşullarının üretimi aksattığı ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azaldığını açıkladı.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 481 bin varil geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,04 doların direnç, 61,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
10:01
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
09:57
YKS başvuruları yarın başlıyor
09:55
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
10:14
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
09:45
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
25 Filistinli hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne döndü
25 Filistinli hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne döndü
FOTO FOKUS
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ