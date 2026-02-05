Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 05.02.2026 09:31

SGK prim borcu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde peşinat şartı kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya olan prim borcu ödemelerinde, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını; tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

SGK Vedat Işıkhan
