Elon Musk trilyoner olma yolunda: Serveti 850 milyar doları aştı

Forbes verilerine göre 2024 yılından bu yana servetini dörde katlayan Musk, bu ivmeyle devam etmesi halinde 2033 yılı için yapılan "dünyanın ilk trilyoneri" olma tahminlerini çok daha erkene çekebilir.

Musk'ın servetindeki bu devasa artışın arkasında birkaç temel faktör bulunuyor. Tesla hisselerinin son altı ayda yüzde 39,4 değer kazanması, Musk'ın servetine her 2,43 dolarlık artışta 1 milyar dolar daha ekliyor.

Ayrıca, Delaware Yüksek Mahkemesi'nin 55 milyar dolarlık prim paketini onaylaması ve Tesla hissedarlarının trilyon dolarlık yeni ödeme planına verdiği destek, bu yükselişi perçinliyor.

SpaceX halka arzı serveti katlayabilir

Piyasa analistleri, SpaceX ve xAI birleşmesinin ardından roket şirketinin değerinin 1 trilyon dolara, xAI’ın ise 250 milyar dolara ulaştığını belirtiyor.

2026 yılının ortalarında gerçekleşmesi planlanan ve 50 milyar dolar kaynak yaratmayı hedefleyen SpaceX halka arzı gerçekleşirse, şirketin toplam değerinin 1,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Bu tarihi adımın, Musk'ın servetini doğrudan 1 trilyon dolar sınırının üzerine taşıyacağı öngörülüyor.

Tesla ve otonom araç hakimiyeti

Wedbush analisti Dan Ives, 2026 yılının Tesla için bir dönüm noktası olacağını ifade ediyor. Ives, Tesla’nın otonom sürüş (FSD) ve robotaksi alanındaki ilerlemeleriyle önümüzdeki on yıl içinde küresel otonom araç pazarının yüzde 70’ine hükmedeceğini tahmin ediyor.

Sadece yapay zeka fırsatının bile Tesla için 1 trilyon dolarlık bir değer yaratabileceği belirtilirken, FSD teknolojisinin 2026'da yasal engelleri aşarak 30'dan fazla ABD şehrinde kullanıma sunulması bekleniyor.

"Yapay zeka çağında para biriktirmeye gerek yok"

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı açıklamada, yapay zekanın yoksulluğu ortadan kaldıracağını ve evrensel bir yüksek gelir sağlayacağını iddia ederek insanların para biriktirmesine gerek kalmayacağını savundu.

Servetini lüks bir yaşam için değil, Tesla ve SpaceX gibi girişimler üzerindeki kontrolünü korumak için istediğini belirten Musk, yapay zekayı insanlığın çok gezegenli geleceği için finansal bir yakıt olarak görüyor.