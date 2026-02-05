Parçalı Bulutlu 1.7ºC Ankara
Dünya
Independent 05.02.2026 06:39

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden Ukraynalı asker sayısını ilk kez resmi rakamlarla paylaştı.

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

France 2 televizyonuna konuşan Zelenski, savaş meydanında ölen profesyonel ve zorunlu asker sayısının 55 bin olduğunu bildirdi.

Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında barış görüşmeleri devam ederken, Kremlin'den savaşın sürdürüleceğine dair sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev "doğru kararları" alana kadar Rus birliklerinin savaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Moskova'dan Donetsk baskısı

Müzakereler sürse de Moskova, Ukrayna'nın en güçlü savunma hatlarından biri olarak kabul edilen Donetsk bölgesindeki tahkim edilmiş şehirlerden birliklerini çekmesini istiyor. Rusya'nın bu talebi, Ukrayna'nın stratejik öneme sahip bu topraklardan fiilen vazgeçmesi anlamına geliyor.

Donetsk Valisi Vadym Filashkin, görüşmelerin başlamasından kısa süre önce Rus kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'da kalabalık bir pazarı misket bombalarıyla vurduğunu açıkladı. Saldırı sonucu en az yedi sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi'de müzakere trafiği

Görüşmelerin yapıcı geçtiğine dair bazı raporlar gelse de taraflar arasındaki keskin görüş ayrılıkları devam ediyor. Moskova'nın sahada baskıyı artırarak Kiev'i taviz vermeye zorladığı bu süreçte, uluslararası gözlemciler Abu Dabi'deki temaslardan çıkacak somut adımları takip ediyor.

Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna ABD
