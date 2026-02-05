Bosna Savaşı'nda keskin nişancılık yapmaya gidenlere dair soruşturmada 1 kişi ifadeye çağrıldı

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda yaşanan Saraybosna Kuşatması'na İtalya ve farklı ülkelerden katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım 2025'te başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığından Alessandro Gobbis’in yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ülkenin güneydoğusundaki Pordenone kentinde ikamet eden 80 yaşındaki eski bir kamyon şoförü dün sorguya çağrı tebligatı aldı.

Söz konusu kişinin, tekraren kasten öldürme suçlamasıyla soruşturulacağı ve bu sorgunun 9 Şubat’ta yapılmasının beklendiği belirtildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının sorguya çağırdığı şahsın, "şu anda bilinmeyen diğer kişilerle birlikte", "aynı suç planını" uygulayarak, 1992 ile 1995 yılları arasında Saraybosna şehri çevresindeki tepelerden keskin nişancı tüfekleriyle ateş ederek kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere silahsız sivillerin ölümüne neden olmakla" suçlandığı ifade edildi.

Basında çıkan diğer haberlerde de söz konusu kişinin 1990'larda kuşatma altındaki Saraybosna'da "insan avı"na çıktığıyla ilgili olarak başkalarına övündüğü iddiaları yer aldı.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması’na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.