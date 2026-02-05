Çok Bulutlu 0.7ºC Ankara
Dünya
BBC 05.02.2026 06:32

Washington Post'tan toplu işten çıkarma kararı: Haber kadrosu üçte bir oranında daralıyor

Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, iş gücünün üçte birini işten çıkaracağını duyurdu. Çarşamba günü açıklanan karar doğrultusunda gazetenin spor, yerel haberler ve dış haberler servislerinde kapsamlı küçülmeye gidilecek.

Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, işten çıkarmaların kurumsal "istikrar" için gerekli olduğunu savunurken, bu hamle gazete çalışanları ve eski yöneticiler tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Gazetenin eski editörü Marty Baron, yaşananları "dünyanın en büyük haber kuruluşlarından birinin tarihindeki en karanlık günlerden biri" olarak nitelendirdi.

Yapay zeka ve değişen okuyucu alışkanlıkları

Matt Murray personele gönderdiği notta, yapay zeka patlamasının ardından son üç yılda gazetenin internet trafiğinin ciddi oranda düştüğünü belirtti. Post'un "farklı bir döneme kök saldığını" ifade eden Murray, hayatta kalmak için gazetecilik ve iş modellerini yeniden icat etmeleri gerektiğini savundu.

İşten çıkarma kararı özellikle kritik bölgelerdeki muhabir ağını vurdu:

Kahire büro şefi, Orta Doğu masasının tamamının ve editör kadrosunun işten çıkarıldığını duyurdu.

Ukrayna: Savaş bölgesinde görev yapan bir muhabir, görevine son verildiğini açıkladı.

Yerel Haberler: Washington DC bölgesine odaklanan metro servisinin büyük bir kısmının işine son verildiği bildirildi.

Abone kaybı ve stratejik değişim

Washington Post'un yaşadığı mali zorluklar ve abone kaybı, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Jeff Bezos'un kararıyla bir adayı desteklememe kararı almasının ardından hızlanmıştı. On binlerce okur, onlarca yıllık geleneğin bozulması üzerine aboneliğini iptal etmişti.

Gazete sözcüsü, atılan adımların "odağı keskinleştirmek ve zemini güçlendirmek" için tasarlandığını savunsa da Washington Post'taki bu daralma, dijital abone sayısını artıran New York Times gibi rakiplerinin aksine bir düşüş grafiği çizdiğini gösteriyor.

