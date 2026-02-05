Trump'a suikast girişimi davasında kritik gelişme

West Palm Beach'teki Trump International Golf Kulübü'nde yaşanan olayda Routh, bir Gizli Servis ajanının çalılıkların arasından uzanan tüfek namlusunu fark edip ateş açması sonucu kaçmış, kısa süre sonra yakalanmıştı.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, karar metninde Routh'un eylemlerinin "tartışmasız bir şekilde müebbet hapis gerektirdiğini" vurguladı. Cannon, 59 yaşındaki sanığın suikast için aylarca hazırlık yaptığını, yoluna çıkan herkesi öldürme iradesi sergilediğini ve ne pişmanlık ne de nedamet duyduğunu belirtti.

Mahkemede sıra dışı tavırlar

Yargılama süreci boyunca avukatlığını kendisi üstlenen Kuzey Carolina doğumlu Routh, mahkeme salonunda sergilediği dengesiz davranışlarla dikkat çekti. Trump'ı golf maçına davet eden, Adolf Hitler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıflarda bulunan sanık, jüri tarafından suçlu bulunduğu an boynuna kalem saplamaya çalıştı.

Savcılar, olay yerinde dürbünlü yarı otomatik bir tüfek ve uzatılmış şarjör ele geçirildiğini, ayrıca Routh'un Trump'ın bulunabileceği yerlerin listesini ve eylemi "suikast girişimi" olarak tanımlayan bir not bıraktığını jüriye sundu. Başsavcı John Shipley, sunulan kanıtların sanığın eylemi gerçekleştirmeye ne kadar yaklaştığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

2024 yılının ikinci suikast girişimi

Florida'daki bu olay, Trump'a yönelik 2024 yılındaki ikinci suikast girişimi olarak kayıtlara geçmişti. Temmuz ayında Pennsylvania'daki bir miting sırasında yaşanan ilk saldırıda Trump yaralanmış, bir kişi hayatını kaybetmiş ve saldırgan Thomas Crooks olay yerinde öldürülmüştü.

Routh'un avukatı Martin Ross, mahkemenin müebbet hapis kararını temyize götüreceklerini açıkladı.