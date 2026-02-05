Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.02.2026 10:12

Nijerya'da sivillerin hedef alındığı saldırıda can kaybı 170'e çıktı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde silahlı grupların sivilleri hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Nijerya'da sivillerin hedef alındığı saldırıda can kaybı 170'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, “Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor.” dedi.

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da “Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı ‘Savannah Shield Operasyonu’ kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı.” açıklamasında bulundu.

Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarına da maruz kalıyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Siber suç örgütleri "banka hesabı kullandırma" yöntemiyle, gençlerin geleceğini karartıyor
12:15
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat'ta açıklanacak
12:15
Asrın inşasında 200 bin kişi sahada görev yaptı
12:06
İLBANK deprem bölgesinde 160'tan fazla altyapı projesini tamamladı
12:04
MSB: Yunanistan'ın açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır, kabul edilemez
11:57
Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme sağlandı
Gazze’de doğuştan görme engelli çocuk, boncuklardan yaptığı el işiyle umut buluyor
Gazze’de doğuştan görme engelli çocuk, boncuklardan yaptığı el işiyle umut buluyor
FOTO FOKUS
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ