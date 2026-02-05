İLBANK deprem bölgesinde 160'tan fazla altyapı projesini tamamladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan, İLBANK'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremden 11 ilin ve 14 milyon kişinin etkilendiğini anımsatan Karahan, depremin yalnızca binaları değil, tüm altyapı sistemlerini de derinden vurduğunu belirtti.

İçme suyu şebekeleri, kanalizasyon hatları, atık su tesisleri ve çevresel altyapı unsurlarının ciddi hasar aldığını hatırlatan Karahan, "İLBANK da bu süreçte sorumluluk alanı çerçevesinde ilk andan itibaren sahada yer almış, ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle tam bir eşgüdüm içerisinde çalışmıştır. Depremin hemen ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarıyla altyapıdaki yıkım net biçimde belirlenmiş, çözüm odaklı başlayan ilk müdahaleler, kısa sürede kalıcı ve daha dirençli altyapı yatırımlarına dönüşmüştür" diye konuştu.

"Devasa bir altyapı inşasına başlandı"

İLBANK tarafından afetten zarar gören 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan devasa bir altyapı ağı inşa çalışmalarına başlandığını belirten Karahan, "Bu kapsamda bölgede şimdiye kadar 160'tan fazla proje tamamlanmıştır. Kentsel hizmetler, içme suyu, atık su ve güneş enerjisi sistemleri yatırımlarının yanı sıra kamu binalarına yönelik çalışmalar da hayata geçirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecinin, devletin kriz anlarında ortaya koyduğu yüksek koordinasyon kabiliyetinin ve kararlılığının açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Karahan, bu süreçte İLBANK'ın, sadece finansman sağlayan bir yapı olarak değil, mühendislik bilgisiyle yol gösteren, teknik kapasitesiyle çözüm üreten ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarında elini taşın altından bir an olsun çekmeyen bir kurum olarak öne çıktığını dile getirdi.