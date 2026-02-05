Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
AA 05.02.2026 11:31

Elazığ’da depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle yaşıyor

6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan depremzedeler için Elazığ’da TOKİ tarafından inşa edilen 12 bin 462 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ’da depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından kentin farklı noktalarında inşasına başlanan 14 bin 894 konutun 12 bin 462'si tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ eliyle afet, kentsel dönüşüm ve sosyal konut kapsamında kent merkezi, ilçelerde ve kırsalda inşa edilen konutlar, içinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu yaşam alanlarından oluşuyor.

Teslim edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, depreme dayanıklı modern konutlarında güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Şükürler olsun konutlarımızdan memnunuz"

Zafran Mahallesi'nde TOKİ'den ev sahibi olan 3 çocuk babası Kemal Taş, 6 Şubat depremlerinde Rüstempaşa Mahallesi'nde oturduğu evin ağır hasar gördüğünü, devletin verdiği destekle 3 yıl kirada oturduktan sonra geçen yıl ekim ayında yapılan yeni evine taşındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı konut seferberliğiyle yeniden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve her zaman kendisine dua ettiklerini ifade eden Taş, "Çok şükür evlerimiz yapıldı. En güzel yerde de evimiz çıktı. Kış ayı ısınmamız iyi, evlerimiz güzel. Allah devletimize zeval vermesin, şükürler olsun konutlarımızdan memnunuz" dedi.

Metin Ünal da Sarayatik Mahallesi'nde yaşadığı evin çok eski olduğu için 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını anımsattı.

Evleri ağır hasar gördükten sonra devletin kendilerine sahip çıkacağını bildiklerinden ümitsizliğe kapılmadıklarını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. Evlerimiz her açıdan güzel. İşten gelip evime girdiğim zaman dışarıyı unutuyorum, huzur buluyorum. Kendimizi güvende hissediyoruz. Parkları, oyun alanları çok, arabamızı park edebileceğimiz alanlar geniş. Devletimizden, TOKİ'mizden Allah razı olsun, bizleri böyle rahat evlere ve huzura kavuşturdukları için çok teşekkür ediyoruz."

"Artık daha güvenli bir ortamda yaşıyoruz"

Zafran Mahallesi muhtarı Selahattin Kuşaksız ise eskiden 120 haneden oluşan kırsal mahallenin yapılan 2 bin 372 TOKİ konutuyla değer kazandığını, mahallenin daha yaşanabilir modern bir hale geldiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin TOKİ konutlarında yaşamaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Kuşaksız, şöyle konuştu:

"Yeni yapılan konutlarla beraber mahallemiz genişledi ve nüfus olarak arttı, çok daha fazla hizmet gelmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, yapılan deprem konutlarıyla artık daha güvenli bir ortamda yaşıyoruz. Evlerimiz konforlu, rahat, ısınma noktasında, kullanım açısından çok güzel. Herkes büyük bir memnuniyet içerisinde. Bu konutlarla birlikte mahallemizde yeni sosyal alanlar da yapılıyor, mahallemiz daha da büyüyecek."

Elazığ TOKİ Deprem Konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat
